Boucherit défie Boussaada et la direction

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes

Lors de la séance d’entraînement du jeudi matin qui a vu la présence de tous les joueurs, excepté Messaadia qui était à l’infirmerie pour des soins, un fait d’une extrême gravité s’est produit avant le début de la dite séance. En effet, Boussaada a demandé à Boucherit Antar de quitter le terrain sur instruction de la direction sous prétexte d’absences non justifiées. Cependant, le joueur a catégoriquement refusé d’obéir à son entraîneur et a insisté d’y assister tant qu’il n’a rien reçu comme sanction de la part des dirigeants. Boucherit qui s’est entraîné le plus normalement du monde nous a avoué en aparté que «tant que je n’ai pas reçu de notification de la part de la direction, je poursuivrai les entraînements car mes absences sont justifiées par un arrêt de travail de 45 jours que mon médecin m’a prescrit suite à ma blessure à la main.»…. Affaire à suivre.

Match amical contre les U21 ce matin

Afin de meubler le vide causé par l’arrêt du championnat, l’entraîneur Boussaada a programmé un match amical ce matin au stade de l’UMA contre les U21 du MOB, une occasion pour le coach d’avoir une idée sur le niveau de chaque joueur et de garder le groupe compétitif pour le prochain match contre le MCA prévu le mardi 25 avril prochain.

Les supporters marcheront aujourd’hui

L’association des supporters de la wilaya de Bejaia organisera, aujourd’hui (16H), une marche qui s’ébranlera du cercle du club, sis à El Khemis vers le siège de la wilaya pour demander au premier magistrat de la wilaya d’intervenir au sein de la SSPA/MOB pour sauver ce qui reste encore à sauver. Le président de ladite association, Mehdi Meziani, nous a affirmé que «la marche sera l’occasion pour les supporters d’interpeller monsieur le wali pour qu’il installe un comité de crise qui gèrera cette période de transition ainsi que les affaires courantes et d’exiger le départ de tous les actionnaires qui sera suivi d’un audit».

Z. H.