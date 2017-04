Tizi Rached croit en son maintien

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 128 lecture(s)

Rien n’est encore perdu pour l’Olympique Tizi Rached qui ne veut pas mourir et qui veut coûte que coûte rester en Régionale 1. Le match de cet après-midi face à la JS Tichy est capital pour les Olympiens qui doivent tout faire pour arracher la victoire. Les trois points de cette rencontre permettront aux poulains de Chabane Meftah de souffler un peu et même de quitter l’avant-dernière place, évidemment en cas de défaite du NR Bouchaoui ou de match nul contre le CB Sidi Moussa. Les gars de Tizi Rached ne veulent pas perdre espoir et comptent tout faire pour s’imposer et rebondir pour quitter cette zone rouge. Pour le reste des rencontres, le CRB Tizi Ouzou tentera de confirmer son regain de forme, en allant chercher un bon résultat chez l’ESM Boudouaou. Le leader, le MB Bouira, ira défier l’EC Oued Smar, tandis que l’IR Bir Mourad Raïs accueillera l’ES Azeffoun. Dans le haut du tableau, la JS Akbou recevra le CRB Bordj El Kiffan, alors que le WB Saoula affrontera la JS Tixéraine. Enfin, l’E Sour El Ghozlane croisera le fer à son homologue le NR Dely Ibrahim. Les derniers matchs du championnat de la Régionale 1 seront palpitants, surtout pour les équipes menacées de relégation, à l’image de l’Olympique Tizi Rached, le NR Bouchaoui et avec un degré moindre le CRB Tizi Ouzou. Pour dire que la journée de cet après-midi sera certainement déterminante pour la suite du parcours.

M. B.