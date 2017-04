SRBT– NCB en tête d’affiche

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 128 lecture(s)

En verve depuis le début de saison, le leader, l’US Soummam, est en passe de confirmer sa suprématie sur le groupe. Et ce ne sera pas les montagnards de Barbacha qui pourront freiner la bonne marche des hommes de Kadri, à moins d’une grande surprise. De son côté, le dauphin, le SRB Tazmalt, qui a été délogé de la première place après sa défaite mardi à Seddouk, n'a pas droit à l'erreur face au NC Béjaïa, une équipe pleine ascension. Ce match est un choc à six points qui tient en haleine les fans des deux formations. La rencontre s’annonce indécise, étant donné que les deux antagonistes sont en quête des fameux trois points. Le SS Sidi-Aïch aura, pour sa part, l’opportunité de jouer chez lui cette semaine. Il devrait profiter de cet avantage pour alimenter son compteur points face à la JS Ighil Ouazzoug, tout en faisant attention aux hommes de Moumene Djahid, capables du pire comme du meilleur. Le CS Protection Civile, quant à lui, aura fort à faire en accueillant le RC Seddouk, tombeur de l’ex-co-leader. Plus équilibré et plus passionnant à suivre sera le match qui se jouera à Benallouche entre deux formation en quête de rachat l’AS Taassast et le CRB Aokas avec un léger avantage pour les locaux. Même s’il bénéficiera du terrain et du public, le NB Taskriout aura une mission qui ne sera pas de tout repos face à la formation d’Oued Ghir qui défendra bec et ongles ses chances de maintien. Enfin à suivre également le duel entre les mal-classés qui mettra aux prises le CR Mellala et le CRB Souk El Tenine, où la défaite est interdite pour les deux teams.

Samy H.