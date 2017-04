Le stade de Boghni en pôle d’attraction

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 140 lecture(s)

Les stades de Boghni et de Draâ El-Mizan constitueront sans nul doute les pôles d’attraction à l’occasion de la 27e journée de la division honneur de Tizi Ouzou qui va se poursuivre cet après-midi avec notamment deux belles affiches à enjeu au menu. En effet, le leader l’OS Moulediouane ira en découdre avec le DC Boghni alors que son dauphin la JS Boukhalfa ira rendre visite à l’Étoile de Draa El Mizan. Les gars de Draa Ben Khedda et les Banlieusards de Tizi-Ouzou sont sommés de gagner afin de garder leurs chances intactes et faire durer le suspense dans la course au titre, synonyme d’accession en régionale 2, notamment la JS Boukhalfa qui compte déjà trois longueurs de retard sur le leader l’OS Moulediouane. De son côté, l’US Azazga (6e) accueillera le FC Tadmait (5e) dans un match où les deux équipes joueront libérées, elles qui sont assurées de finir parmi les formations du haut du tableau. L’ES Tigzirt (7e) qui recevra le KC Taguemount Azouz (11e) aura elle une bonne occasion de se racheter de son élimination en coupe de wilaya en offrant une victoire à ses fans. Toutefois les jeunots de la ville balnéaire devront se méfier de leur adversaire du jour qui ne se rendra pas à Tigzirt pour une virée touristique, lui qui a le plus grand besoin de soigner son classement.

S. K.