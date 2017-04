À Reghaia pour la victoire

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 133 lecture(s)

L’US Béni Douala qui reste dans la course à l’accession en ligue II Mobilis, rendra visite cet après-midi à l’IB Khemis El Khechna pour le compte de la 26e journée du championnat de la DNA. Un match à six points attend les coéquipiers de Mohamed Kamel Hadj Kaci, qui ne veulent pas perdre leur place de leader, surtout que le co-leader, le RC Kouba, accueillera le CRB Dar El Beida, dans un derby explosif.

Les hommes de Sofiane Nechma sont décidés plus que jamais à continuer sur leur lancée et d’enchaîner avec d’autres succès. Certes l’IB Khemis El Khechna ne compte pas faciliter la tâche aux gars d’Ath Douala, mais ces derniers déterminés à accéder en ligue II, sauront comment rafler la mise et engranger trois autres points. Le club cher au boss Hocine Ammam est sur la bonne voie et compte faire le plein jusqu’au sacre final, mais avec l’espoir de voir le RC Kouba marquer le pas, surtout si on sait que le RC Kouba aura à en découdre avec l’US Oued Amizour et risque de laisser des plumes. C’est là le souhait des supporters de l’US Beni Douala qui veulent voir un autre club de la Kabylie en division supérieure aux côtés de la JSK, le MOB et la JSMB. Les Ath Douala ne jurent que par la victoire. Pour les autres matchs de cette journée, l’IB Lakhdaria ira défier le CR Béni Thour avec la ferme intention de gagner pour s’éloigner de la zone rouge. Le WR M’Sila n’a pas baissé les bras et accueillera le RC Boumerdès et veut une victoire mais ce ne sera pas facile. La lanterne rouge l’USM Cheraga rendra visite à la JSD Jijel dans un match sans enjeu, sachant que l’USMC a déjà mis les deux pieds en inter-régions. Pour rappel, hier le MC M’Khadema devait accueillir le MB Rouissat tandis que le NARB Reghaia devait affronter l’US Oued Amizour. La JS Hai El Djebel est exempte de cette journée.

Massi Boufatis