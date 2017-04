Le chantier enfin lancé !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Après plusieurs mois de blocage, les travaux de réalisation du stade communal ont démarré la semaine dernière au POS n°10 à Imoughlaouene, sis à Ait Ikhlef, dans la commune et daïra de Bouzeguène. Ce projet, inscrit en 2015, est prévu initialement à Azghar. Il a été bloqué deux ans durant suite à des opposions de quelques citoyens. Par crainte de perdre le projet, l’assemblée populaire a décidé de le délocaliser au POS n°10 où sont implantées déjà plusieurs infrastructures, à savoir le centre sportif de proximité, les logements sociaux et la crèche communale. Les travaux de terrassement ont donc démarré mercredi dernier. «Nous avons procédé à la délocalisation du projet qu’on devait implanter à Azaghar parce qu’on a été confrontés à des oppositions. Je vous informe aussi que c’est au POS n° 10 qu’on implantera l’hôpital dont les travaux vont d’ailleurs bientôt commencer. Une auberge est au programme au même site aussi», dira Bessaha Mourad, maire de Bouzeguene avant de préciser : «On a rajouté trois milliards pour les terrassements et une enveloppe de 6 milliards de centimes est allouée pour la concrétisation de ce grand acquis pour la jeunesse de Bouzeguène». Il va sans dire que la population locale a appris avec joie et soulagement la bonne nouvelle.

Fatima Ameziane