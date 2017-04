Le jeune Makhlouf Mameri sur le podium

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Le jeune Makhlouf Mameri du Club Sportif Amazigh d'Izemouchène (Aïn Zaouïa) a décroché la médaille d'or au championnat du monde du viet vo dao, un nouveau style d'art martial, et la médaille d'argent au championnat du monde du koshiki, qui se sont déroulés à Djerba (Tunisie) du 8 au 10 avril derniers. En effet, le jeune Maklouf qui s'est initié récemment à ce style grâce à son coach Merzouk Saal et à Linda Sahraoui de Djelfa, a dignement représenté l'Algérie en battant par KO son adversaire du jour, un Tunisien dans la catégorie seniors (- 67 kilos) et dans un autre combat, il a pris le dessus sur un autre athlète en le battant aux points grâce à ses gestes techniques et physiques pour lequel lui a été décernée la médaille d'argent comme vice-champion du monde. «Je suis très content d'avoir décroché ces deux titres. Ils viennent s'ajouter à mon palmarès», déclarera dès son retour au pays ce jeune garçon qui promet beaucoup. C'est à l'âge de 15 ans qu'il a débuté au sein d'une section de la boxe chinoise à Boghni. «À 18 ans, j'étais le plus jeune boxeur à être sélectionné en équipe nationale», confiera-t-il. Par ailleurs, il rappellera qu'au sein de cette section, il obtient le premier dan. Durant les six ans qu'il passa dans cette discipline, Makhlouf fut désigné champion de wilaya avant d'arracher haut la main, à deux reprises, le titre de champion d'Algérie. Durant des années, il s'entraîna durement sous la houlette de plusieurs entraîneurs chevronnés dans ces arts martiaux. D'ailleurs, au terme de ces deux consécrations, il tiendra à remercier tous ceux qui l'ont aidé. Il citera particulièrement Merzouk Saal, Chikh Lounès, Nouredine Belkacemi de Maâtkas, Ouali Mouloud et Mustapha Saâdoun. Cet athlète très confiant estimera que ces disciplines, bien qu'elles soient peu pratiquées dans notre pays, offrent des opportunités aux jeunes de damner le pion aux pays traditionnellement connus dans ces sports. Il citera la Tunisie, le Maroc, la France présentes en force lors de ces deux compétitions internationales précitées. À noter que Makhlouf s'envolera prochainement pour la France où il participera au mondial de cette discipline et en juillet au Canada pour le championnat du monde du Koshiki. «Je dédie ces deux médailles à mes entraîneurs, à tous les jeunes algériens en général et au jeunes kabyles en particulier sans oublier ma famille qui m'a toujours soutenu», conclura notre interlocuteur.

Amar Ouramdane