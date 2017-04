Le Betrouna en division honneur

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Désormais les dés sont jetés et les choses sont bel et bien scellées au niveau de la division pré-honneur de Tizi Ouzou, où les trois champions de groupe sont connus et ce, à trois journées de la fin du championnat. En effet, après l’ES Assi Youcef dans le groupe A et l’ES Sikh Oumeddour dans le groupe C qui ont déjà assuré le sacre et le droit d’évoluer la saison prochaine en division honneur, c’est au tour du RC Betrouna de venir compléter ce duo en s’adjugeant lui aussi officiellement le titre dans le groupe B à l’issue de la journée d’avant-hier. Avant de triompher, les trois lauréats se sont livré une bataille à distance pendant des journées avec les autres prétendants de leurs groupes respectifs, à l’image de l’AC Aïn Zaouia et la JS Tadmaït dans le groupe A, l’Olympique Nath Yirathen dans le groupe B et l’O Taourirt Mokrane dans le groupe C. Des adversaires redoutables qui se sont bien battus avant de céder lors des ultimes journées. C’est dire que l’accession est amplement méritée aussi bien pour l’ES Assi Youcef et le RC Betrouna qui découvriront pour la première fois la division honneur que pour l’ES Sikh Oumeddour qui, elle, fera son come back pour avoir déjà évolué à deux reprises dans cette division. Hier, les trois club sacrés champions n’ont pas laisser filer l’occasion de confirmer leur bonne santé et surtout leur statut à l’occasion de la 23e journée dans le groupe A et B et la 22ème et dernière journée dans le groupe C. l’ES Assi Youcef est allé s’imposer (1 - 0) à Tizi Gheniff devant l’AS Imazgharen, le RC Betrouna a battu (3 - 0) l’ES Ait Ouaneche et l’ES Sikh Oumeddour a pris le dessus (2 - 0) sur le HC Azazga.

S. K.