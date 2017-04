L’USMDBK à une victoire du bonheur

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

L’USM Draâ Ben Khedda a mis un pied en division supérieure, lors de la 26ème journée du championnat disputé vendredi, après avoir réussi à décrocher un nouveau succès face à l’Olympique d’Akbou (2 - 0), avec deux réalisations de Mustapha Sid Ali (25’) et Zoheir Bourekoum sur penalty (65’).

Avec ce 17ème succès, la formation de Mirabeau a réalisé la bonne affaire du jour puisqu’elle a non seulement consolidé son rang de leader, mais elle a aussi creusé l’écart avec une sécurisante avance de 10 points, puisque les deux poursuivants, le CRB Kherrata et la JS Bordj Menaeil, se sont inclinés face respectivement au MC Bouira (1 - 0) et ES Draâ El-Mizane (4 - 3). À quatre journées du sprint final, les poulains de Nacer Zekri n’auront besoin que d’un petit succès lors des deux matchs qu’il leur reste à disputer à domicile, pour officialiser leur accession en Régionale 1. La JS M’Chedellah a, pour sa part, réussi le plein chez la lanterne rouge, le HC Ain Bessam. Alors que le Widad de Bordj Menaïel a étrillé son vis-à-vis de ce round, l’ES Bir Ghbalou, par trois buts à un. Le derby de la Vallée joué entre l’ES Timezrit et l’OS El Kseur, qui s’est joué dans un parfait esprit sportif, a finalement tourné en faveur des locaux par deux buts à zéro sur un doublé de Boulaincer (21’ et 57’), enfonçant leur adversaire du jour dans le bas du tableau. Alors que le derby de la ville de Béjaïa qui mettait aux prises l’USM Béjaïa et le G. Béjaïa s’est soldé par un nul de parité d’un but dans chaque camp. Kaci Samir avait ouvert la marque pour l’équipe de Gouraya à la 20’ et le petit Ziani de l’USMB a remis les pendules à l’heure à la 70’. Enfin, la bonne opération de la journée a été réalisée par le CRBI qui est allé chercher trois précieux points à Ouled Moussa dans le derby de Boumerdès, devant l’équipe locale.

Samy H.