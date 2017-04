Cap sur le MC El Eulma

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Après avoir bénéficié de plus de 48 heures de repos, les joueurs de la JSM Béjaïa vont devoir reprendre leur bâton de pèlerin dès cet après-midi sous la houlette du staff technique, pour poursuivre la préparation de la reprise de la compétition officielle. À commencer par le rendez-vous du samedi prochain contre une formation du tableau, à savoir le MC El Eulma, que les Béjaouis recevront au stade de l’UMA pour le compte de la 28e journée. Ceci dit, le coach en chef Béjaoui, Younes Ifticene, qui aura encore six jours devant lui pour peaufiner le travail déjà entamé depuis une semaine, aura à se pencher une nouvelle fois sur les carences constatées dans le jeu de son équipe lors du dernier match d’application disputé face à l’équipe réserve du club. Dans ce même ordre d’idées, le technicien algérois pourra désormais compter sur les services de Ouanes et Zerrouki ainsi que Rait qui a déjà purgé une suspension de trois matchs contre le CRBAF. Des joueurs cadres ayant leur poids dans l’équipe et dont le retour à la compétition tombe bien pour la JSMB, qui aura besoin de tous ses atouts en cette fin de saison pour espérer remonter sur le podium dès la prochaine journée. Pour sa part, la direction du club qui a mis tous les moyens nécessaires à la disposition de l’équipe pour réussir le challenge de l’accession en ligue 1, compte jouer encore la carte de la motivation financière lors des trois matchs restants face successivement au MCEE, le Paradou AC et l’USMB. Reléguée au 4e rang au classement général avec 40 points à son actif, suite à la défaite controversée face au CRBAF, la JSMB n’a plus désormais son destin entre ses mains. Les Vert et Rouge devront, en effet, récolter les neufs points qui restent en jeu et attendre les résultats de leurs concurrents, à savoir l’US Biskra (3, 42 points) et l’USM Blida (2e, 45 points), pour espérer réaliser le vœu de leurs milliers de fans.

B. Ouari