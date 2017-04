«Un industriel prêt à racheter le club»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Après son entrevue avec le wali jeudi dernier, Mehdi Meziani, le président de l’association des supporters, a déclaré avoir eu la confidence du responsable de la wilaya qu’une personne, dont le nom n’a pas été dévoilé, serait prête à acheter toutes les actions de la SSPA/MOB pour investir dans le club, “à condition que l’actuelle direction établisse le bilan jusqu’au 30 avril en cours”.

En outre, l’on apprendra que l’administration aurait bloqué les deux subventions des autorités locales, de l’ordre de 5 milliards, qui devaient renflouer les caisses du club jours-ci.

L’association des supporters démissionnaires

Le président de l’association des supporters du MOB, Mehdi Meziani, a déclaré que le bureau de l’association des supporters est démissionnaire : «A partir de ce moment (ndlr, hier) moi et les membres du bureau sommes démissionnaires et la décision d’organiser une marche ou pas revient aux supporters. La situation au sein du club est catastrophique et le climat y est malsain, chose qui nous a poussés à démissionner», affirme-t-il.

Les joueurs démotivés

Afin de garder le rythme de la compétition et avoir un certain volume de jeu dans les jambes, les seniors du MOB ont affronté, avant-hier en matinée, leurs homologues des U21. Cette partie s’est soldée par la victoire des jeunes Crabes sur le score de 7 - 6 (mi-temps 3 - 2 pour les U21). Les U21 ont réalisé une très belle partie avec des phases de jeu très intéressantes. Chose qui a plu beaucoup à l’entraîneur Amar Allou, coach des U21. De l’autre côté, Abdewahab Boussaada a fait jouer presque la majorité de ses joueurs, y compris Frehat, pour les voir à l’œuvre et tâter leurs aptitudes, eux qui n’ont pas joué depuis plus de 3 semaines. Sur le terrain, il a été donné de constater une équipe démotivée avec des éléments qui ont joué avec les nerfs, livrant, de ce fait, une prestation tout juste moyenne sur le terrain avec des erreurs de débutants. A noter que les joueurs ne sont pas payés depuis des mois. De son côté, Boussaada Abdelwahab a déclaré en fin de match : ‘’Le résultat final n’est pas aussi important que le rendement collectif et la cohésion. Ce match m’a permis d’avoir une idée précise sur chaque joueur et son aptitude, pour préparer le match du MCA. Il est certes très difficile de garder les joueurs concentrés après tout ce qu’a vécu le club, mais on fera de notre mieux pour être fin prêts pour le prochain match.’’ A souligner que le premier responsable technique des Vert et noir a accordé deux jours de repos à ses poulains, hier. Ces derniers reprendront les entraînements demain après-midi au stade de l’UMA.

Z. H.