La JS Azazga ne sait plus gagner

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

C’est le quatrième match sans le moindre succès pour la JS Azazga. Trois défaites et un match nul, c’est le bilan enregistré par les Azazguis lors des quatre derniers matchs joués. Avant-hier, lors de la rencontre comptant pour la 26e journée du championnat de l’inter-régions, la JS Azazga était en appel chez l’IRB Berhoum. Les poulains de Chikhi Hocine sont revenus bredouilles en s’inclinant sur le score d’un but à zéro. Une défaite qui confirme la perte de vitesse des Azazguis qui ne savent plus gagner depuis quelques matchs. Pourtant ces derniers restaient sur une belle série de bons résultats, en parvenant même à assurer le maintien. Apparemment, une fois l’objectif assuré, les joueurs de la JSA, sont en vacances et sont complètement déconcentrés du reste de leurs matchs en cette fin de saison. Mais ces derniers sont appelés à garder leur concentration jusqu’au bout, tout en respectant l’éthique sportive, en se donnant à fond à chacune de leurs sorties, à domicile ou à l’extérieur de leurs bases. Cette nouvelle défaite n’est pas faite pour arranger les affaires des Azazguis qui doivent rebondi, dès la prochaine journée à domicile pour finir ce championnat 2016-2017 sur une bonne note. Pour le reste des rencontres, les deux co-leaders, l’ESBen Aknoun a gagné 1 à 0 face à l’IRB Ain Lhdjaret, le FC Bir El Arch s’est imposé 3 à 2 devant le CRB Ouled Djellal. L’ES Berrouaghia s’est déchaînée en battant 5 à 0 le WA Rouiba, alors que l’OMR El Annasser a eu le dernier mot devant le MB Hassi Messaoud en s’imposant 4 à 2. C’est sur le même résultat que s’est imposé le CA Kouba face au NRB Achir. Enfin, l’AS Bord Ghedir a réussi à glaner les trois points en battant son invité du jour le Hydra AC sur le score de 2 à 0.

Massi Boufatis