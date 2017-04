«On défendra nos chances à fond»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia avoue que le match d’aujourd’hui sera difficile. Il promet que lui et ses équipiers feront tout pour réaliser une large victoire et arracher leur billet qualificatif à la phase des poules

La Dépêche de Kabylie : Comment est le moral du groupe à quelques heures du match retour face au TP Mazembe ?

Mehdi Benaldjia : Dieu merci l’équipe se trouve dans de très bonnes conditions et tous les joueurs sont concentrés sur cette confrontation. Nous avons préparé ce match convenablement et nous sommes prêts pour la confrontation. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et notre seul objectif est d’arracher notre qualification au prochain tour. On fera tout pour réussir une belle partie.

Après le score de deux buts à zéro à l’aller, le match sera certainement difficile n’est-ce pas ?

Effectivement le match sera difficile face à une équipe qui fera tout pour préserver son avance pour qu’elle arrache sa qualification, cependant on possède les moyens pour redresser la situation et rattraper les deux buts de retard. Nous jouerons nos chances à fond jusqu'à la fin de la rencontre. On compte sur le soutien de nos supporters pour réussir notre mission et atteindre la phase des poules de cette compétition continentale.

Plusieurs joueurs de votre équipe seront absents. Cela ne serait pas un handicap pour vous ?

On aurait souhaité que tous les joueurs soient présents à ce rendez-vous, mais le staff technique possède des solutions pour les remplacer. Tout le groupe a un seul objectif celui de gagner le match et d’arracher la qualification à la phase des poules.

Quelle sera la clé de la réussite pour la qualification ?

Nous avons une idée sur notre adversaire qui possède des attaquants rapides mais qui reste prenable en défense. On doit être efficaces en exploitant les occasions qui nous seront offertes au cours de jeu. Cependant, on doit être vigilants en défense afin de ne pas encaisser de buts. On doit garder notre concentration jusqu’au coup de sifflet final et incha’allah on sortira victorieux.

Un mot pour vos supporters…

Je leur demande de nous soutenir à fond surtout dans les moments difficiles de la rencontre. En tant que joueurs, je leur promets qu’on va tout faire pour gagner la partie et leur dédier la qualification.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi