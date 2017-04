Par DDK | Il ya 24 minutes | 2 lecture(s)

Mise au vert hier

Les Kabyles sont rentrés, hier à midi, en regroupement en prévision du match de cet après-midi. Le staff technique kabyle a tout fait pour assurer la meilleure concentration à ses joueurs qui promettent de tout faire pour battre le TP Mazembe, pour préparer les matchs du championnat avec un bon moral.

Deuxième séance d’entraînement pour le TP Mazembe hier à 18 heures

L’adversaire de la JSK, le TP Mazembe, devait effectuer sa dernière séance d’entraînement hier à 18h au stade du 1er novembre. C’est la seconde séance d’entraînement des Congolais après celle d’avant-hier, effectuée à 16h. Les Congolais vont se présenter sur le terrain pour valider leur qualification à la phase des poules.

Ould Ali El Hadi et Zetchi assisteront au match

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, seront présents au stade du 1er novembre pour assister au match JSK - TP Mazembe.

M. L.