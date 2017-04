Mission difficile mais pas impossible

Par DDK | Il ya 25 minutes | 2 lecture(s)

La JS Kabylie recevra, aujourd’hui à 18h au stade du 1er novembre, le TP Mazembe pour le compte des 1/16es de finale bis de la coupe de la CAF.

Battue à l’aller par le représentant congolais deux buts à zéro à Lubumbashi, la JSK cherchera cet après-midi sa qualification sur son terrain et devant ses supporters. «Certes le match sera difficile après le score du match aller (2 – 0) qui était en faveur de notre adversaire, cependant mes joueurs ont les moyens de battre le TP Mazembe et de se qualifier au prochain tour. On fera tout pour arracher la qualification dans cette compétition continentale», a déclaré le coach Rahmouni. Ainsi, les Canaris comptent relever le défi et pourquoi ne pas refaire le coup face au Monrovia CB qu’ils ont écrasé quatre buts à zéro. Côté effectif, la JSK sera privée des services de Berchiche et Ferhani, suspendus, mais aussi de Mebarki et Aiboud blessés. Cependant, le staff technique a mis son plan pour remplacer les éléments absents. Le coach Rahmouni compte sur les joueurs qui seront alignés pour réussir une belle partie et gagner le match par un score large. Les équipiers du capitaine Rial comptent énormément sur le soutien de leurs supporters afin d’arracher la qualification. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert.

Dernières retouches hier

Les Kabyles devaient effectuer leur dernière séance d’entraînement, hier après-midi à 16h, au stade du 1er novembre. Le duo Rahmouni - Moussouni a apporté les dernières retouches à son équipe avant le match d’aujourd’hui et a demandé aux joueurs de garder leur concentration tout au long de la partie et de tout faire pour sortir victorieux.

M. L.