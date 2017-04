Confirmation du champion Auzia

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 111 lecture(s)

Nouvelle victoire pour le champion, l’US Auzia (2 – 1) devant la JS Adjiba. L’Union Sportive d’Auzia, qui ne jouera pas la prochaine journée puisqu’elle sera exempt, fêtera son accession à l’occasion de la 26ème et dernière journée du championnat à domicile face au CR Bordj Okhris. L’USA maintient toujours son écart de neuf points sur son poursuivant direct, l’Olympique Club d’El Adjiba qui enchaîne avec sa dixième victoire de suite. les Olympiens sont allés étrillés, le malheureux DRB Kadiria méconnaissable en cette phase retour chez ce dernier sur le score sans appel de (6 – 0). De son côté, le CR Thameur se révolte face à l’USC Khebouzia qu’il a écrasé sur le score de 5 à 2. L’UB Mesdour a battu la JS Bouaklane sur le score de 2 à 1. L’ABR Djebahia a pris le meilleur sur le CR Bordj Okhris qu’i a battu par la plus petites des marges (1 – 0). Toutefois, la rencontre entre l’IRB Esnam et le FC Thamellahth n’a pas eu lieu.

M’hena A.