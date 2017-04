Les vétérans de Sidi-Aïch remettent les crampons

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 122 lecture(s)

Vendredi dernier, le stade Hassouna Zerdani d’Oum El Bouaghi a abrité une rencontre amicale qui a opposé les vétérans de l’US Chaouia et leurs invités de SS Sidi-Aïch. Cette rencontre a été l’occasion pour les anciens des deux clubs de rechausser les crampons pour 90 minutes de spectacle, dans une ambiance très conviviale. Le très spectaculaire match s’est soldé par un nul (2 - 2) et les deux réalisations de l’USC ont été l’œuvre de Khiat et Fenazi alors que les deux buts du SSSA ont été inscrits par Sanaa Faouzi et Samir Amaouche. Ce fut une inoubliable partie amicale couronnée à la fin par une réception. À la fin, les représentants de la vallée de la Soummam ont remis au président Yahi un tricot de SSSA floqué de son nom, et d’autres cadeaux. Yahi a également remis quelques présents aux anciens Diables rouges.

Samy. H.