Rayane Amrouche, un futur Mohamed Allek ?

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 127 lecture(s)

Amrouche Rayane, un enfant de 11 ans, originaire du village Agouni Bouffal (Souk El Tenine dans la daïra de Mâatkas) pas comme les autres. Un élève studieux et un champion en natation dans le 50 et 100 mètres nage libre. Un titre qu’il a obtenu à Mostaganem. Rayane est né amoindri d’une jambe. Il est handicapé mais ses prouesses ne sont pas à la portée du premier venu. A l’école, il est en 5AP, sa moyenne au second trimestre est de…9,65/10, une excellente moyenne. «Je nourris l’espoir d’avoir 10/10 à l’examen final pour pouvoir rencontrer la ministre de l’éducation nationale, Mme Noria ben Ghebrit». Dans le domaine de la nation, le petit champion indiquera d’emblée «Le seul espace ou je me sens vraiment à l’aise c’est lorsque je suis dans l’eau. J’ai débuté ma carrière en 2012. Moins de quatre années plus tard, j’ai pu décrocher deux médailles d’or au championnat de handisport de Mostaganem. Mon rêve est d’être sélectionné en équipe national pour faire hisser l’emblème national à travers toute la planète comme l’a si bien fait Mohamed Allek. Nous demandons aux autorités de nous réaliser une piscine dans notre région. Un grand merci à mes parents qui sont toujours à mes cotés». La maman du champion dira «la nuit ou est né Rayane, je l’ai passé à pleurer car mon fils était né avec une seule jambe. J’appréhendais l’avenir mais à présent je suis vraiment la mère la plus fière du monde.»

Hocine T.