Un match à huis clos pour Kherrata

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes

La commission de discipline de la ligue régionale d’Alger qui s’est réunie mardi 13 avril 2017, a traité le dossier de la rencontre entre le CRB Kherrata et l’USM Draâ Ben Khedda qui s’est déroulé le 07/04/2017 pour le compte de la 25ème journée du championnat de la régionale deux groupe A. Suite aux incidents qui se sont produits à la fin du match, et sur la base des rapports de l’arbitre et du délégué, la commission a décidé d’infliger 1 match à huis clos en sus de 20 000 DA d’amende pour jets de projectiles (récidiviste) pour le CRBK, qui devra également s’acquitter d’une amende de 15 000 DA pour bagarre générale en fin de partie. Pour sa part, le dirigeant du club de Kherrata Chaouche Ahmed est suspendu pour un (01) mois en plus d’une amende 5000 DA pour propos injurieux envers adversaire. Par ailleurs, la CD a sanctionné les joueurs Adjabi Adel (CRBK) pour 3 matchs fermes + 3000 DA pour voie de fait envers l’adversaire alors que Merah Mohamed Islam (USMDBK) s’est vu infliger 2 matchs de suspension +3000DA pour propos injurieux envers adversaire. Enfin l’équipe de l’USMDBK a été sanctionnée de 15 000 DA d’amende pour bagarre générale en fin de partie.

S.H.