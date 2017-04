L’US Soummam met le turbo

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 119 lecture(s)

Comme prévu, cette journée n’a connu aucun changement notable étant donné que les résultats ont été conformes à la logique. L’US Soummam continue de ratisser large en enchaînant les victoires l’une après l’autre.

En disposant logiquement de l’ARB Barbacha, et l’ampleur du score (7 - 0) se passe de tout commentaire. L’US Soummam, le leader de ce groupe de la division d’honneur de Béjaïa confirme de manière éclatante sa bonne santé et se pose en candidat incontournable à l’accession. Quant à ses deux poursuivants immédiats, le SS Sidi-Aïch et le SRB Tazmalt, le premier a réalisé l’essentiel face à la JS Ighil Ouazzoug grâce à l’unique réalisation d’Ait Yekhlef Lotfi (18’) et le SRB Tazmat a sué pour prendre le meilleur sur son adversaire du jour le NC Béjaïa. Le RC Seddouk a fait la bonne affaire de cette 23e manche en revenant de Béjaïa avec les trois points de la victoire face à la protection civile. Idem pour le CRB Aokas qui en a fait de même contre la formation de Taassast. De son côté, le NB Taskriout n’a pas raté l’occasion de la venue de l’AS Oued Ghir pour ajouter trois autres points à son compteur. Enfin, le match opposant le CR Mellala au CRB Souk El Tenine s’est achevé comme il avait commencé.

Samy. H.