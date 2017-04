Béni Douala puissance 4

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 147 lecture(s)

L’US Béni Douala a vraiment le statut d’un champion et les résultats enregistrés depuis l’entame de la saison, en sont la parfaite illustration. Engagée dans une course acharnée avec le RC Kouba pour un seul ticket pour l’accession en ligue deux Mobilis, l’US Beni Douala confirme de match en match ses intentions de ne pas lâcher cet objectif. Avant-hier samedi, au stade de Reghaia, les Lions d’Ath Douala ont frappé fort devant l’IB Khemis El Khechna en s’imposant sur le score sans appel de 4 buts à 0. Deux buts chaque mi-temps, et c’est Wassim Noura qui a ouvert la marque avant que le buteur attitré Mohamed Kamel Hadj Kaci ne double la mise avant la pause. En seconde période, Ben Sayeh a triplé la mise avant que Badèche ne porte l’estocade à 4 à 0. Une vraie démonstration de force des poulains de Sofiane Nechma, qui croient dur comme fer en leurs chances d’accéder en ligue deux Mobilis. Les partenaires de Benmessaoud sont bien partis pour réaliser leur rêve, surtout que lors de la prochaine journée, le RC Kouba leur concurrent direct sera en péril à Amizour pour en découdre avec l’US Oued Amizour qui l’attend de pied ferme puisqu’ayant perdu vendredi à Reghaia face au NARBR sur le score de deux buts à un. Sur le même score de 4 à 0 que le RC Kouba s’est imposé devant le CRB Dar El Beida, tandis que le WB M’Sila a eu le dernier mot en battant deux buts à un le RC Boumerdès. Le MC M’Khadema a battu 1 à 0 le MB Rouissat, alors que le CR Beni Thour s’est imposé sur le même score face à l’IB Lakhdaria dans le match des mal classés.

Massi Boufatis