«L’accession, nous y croyons toujours»

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 126 lecture(s)

Le milieu de terrain béjaoui, Bilal Rait, est déjà pressenti pour reprendre sa place de titulaire dès samedi prochain contre le MCEE, après son expulsion lors de la rencontre de la 24e journée devant le CABBA (1 - 3).

La Dépêche de Kabylie : Vous étiez loin des terrains durant les trois derniers matchs de votre équipe pour cause de suspension et ce, au moment où la JSMB a besoin de tous ses atouts pour accroître ses chances d’accession. Un commentaire ?

Bilal Rait: D’abord je profite de l’occasion pour demander pardon à nos chers supporters qui s’inquiètent légitimement pour notre équipe. Depuis le début de saison, ils n’ont pas cessé de nous soutenir et de nous suivre même en déplacement. Ce qui est tout à leur honneur. Toutefois, il faut savoir aussi que ce n’est pas de gaieté de cœur que je suis resté éloigné des terrains alors qu’il était de mon devoir d’aider mon équipe à réaliser des résultats positifs. Faisons maintenant table rase sur cet épisode et concentrons-nous, désormais, sur les rencontres qui restent à jouer et qui seront toutes déterminantes. On est si près du but et ce n’est pas le moment de fléchir. Il est vrai aussi que notre situation s’est quelque peu compliquée suite à notre dernière défaite contre le CRBAF, mais on y croit toujours à l’accession et on se battra jusqu’à l’ultime minute pour réaliser cet objectif qui nous tient tous à cœur.

Samedi prochain, votre équipe recevrale MCEE qui lutte pour le maintien. Comment comptez-vous vous y prendre ?

Eh bien, il n’y a pas mille chemins pour parvenir à nos fins. Notre but sera, bien entendu, celui de renouer avec le succès dès ce week-end pour espérer remonter sur le podium. Pour cela, il va falloir nous assurer une bonne préparation pour être au rendez-vous et la situation de notre adversaire au classement général nous importe peu. Bien au contraire, il faudra rester vigilant tout au long du match pour décrocher la victoire.

Propos recueillis par B. Ouari