«Je ne peux plus travailler dans ces conditions»

Par DDK | Il ya 2 heures 12 minutes | 124 lecture(s)

Le MOB traverse l’une des périodes les plus sombres de l’histoire du club, au point où personne ne sait qui gère quoi.

Le feuilleton de Boucherit en est un exemple parfait. Sur cette situation du club, nous avons joint le premier responsable du volet technique, Abdelwahab Boussaada qui nous a déclaré : «Plus le temps passe, plus la situation devient ingérable. Les joueurs m’ont fait part de leur inquiétude sur leur argent et moi je n’ai personne à qui exposer les doléances des joueurs. On est en train de faire l’impossible pour ressouder le groupe et les garder concentrés mais ça reste toujours difficile. Il faut comprendre ces joueurs qui sont avant tout des pères de familles. J’espère que les dirigeants trouveront une solution le plus vite possible».

Mehdi Meziani évacué à l’hôpital

La marche que les fidèles du MOB sous couvert de l’association des supporters de la wilaya de Bejaia veulent organiser samedi passé vers le siège de la wilaya, où ils devaient transmettre une plate-forme de revendications au premier magistrat, n’a pas eu lieu malgré la présence massive des Crabes au cercle du club sis à El Khemis. Le président de l’association a pris la parole pour rappeler les points contenus dans la plateforme que les marcheurs devraient remettre au wali avant de donner un compte-rendu de la réunion que le bureau de l’association a eue avec monsieur le wali jeudi passé. C’est à partir de ce moment que les esprits se sont chauffés. Les supporters n’ont pas apprécié que le bureau de ladite association rencontre le wali avant la marche et ils ont pris cela comme trahison. Un débat houleux s’ensuivit avant que Mehdi Meziani ne s’évanouisse devant l’assistance. Il a été transféré d’urgence à l’hôpital où il est gardé en observation. Selon des informations qui nous sont parvenues, la santé de Mehdi s’est améliorée.

Z. H.