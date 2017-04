Le MCA qualifié à la phase des groupes

Par DDK | Il ya 2 heures 11 minutes | 106 lecture(s)

Battu au match aller à Dar Es Salem 1 à 0 par les Young Africains, le Mouloudia d’Alger a réussi une vraie démonstration de force, avant-hier soir, lors de la manche retour des 16es de finale bis de la coupe de la CAF. En effet, les partenaires de Fawzi Chaouchi n’ont pas fait dans le détail et ont validé leur ticket qualificatif à la phase des groupes, en s’imposant largement sur le score sans appel de 4 à 0. Les poulains de Kamel Mouassa, très offensifs, ont ouvert la marque dans le premier quart d’heure par Sid Ahmed Aouedj sur un coup franc direct. Avant la pause citron, le MCA a réussi à doubler la mise, cette fois par l’attaquant Walid Derrardja sur un autre coup franc excentré. Continuant dans leur pressing, les Mouloudéens soutenus par les milliers de Chnaoua qui se sont déplacés au stade olympique du 5 Juillet, sont revenus à la charge en marquant un 3e but par l’entremise de Zoheir Zerdab. Dans le temps additionnel, Sid Ahmed Aouedj revient à la charge et porte l’estocade à 4 à 0. Une qualification amplement méritée des Mouloudéens qui sont engagés sur trois fronts (Coupe d’Algérie, Championnat et Coupe de la CAF).

A.M.