«On méritait de gagner»

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Malgré l’élimination de son équipe face au TP Mazembe, le président Hannachi affirme que son équipe a réussi un bon match et pouvait gagner la partie vu le cours de jeu de la rencontre : «Certes, le match s’est terminé sur un score de parité zéro par tout, mais on a été supérieurs au TP Mazembe. Les joueurs se sont créé plusieurs occasions qu’ils n’ont pas pu concrétiser, malheureusement. On a fait un match plein et il ne nous manquait que des buts lors de ce match. L’équipe a réussi un bon match», a déclaré Hannachi. Par ailleurs et concernant les deux jeunes Guemroud et Tizi Bouali, Hannachi dira : «Je suis content pour Tizi-Bouali et Guemroud. Ils confirment d’un match à l’autre et je suis convaincu qu’ils iront loin dans leur carrière s’ils continuent de cette manière.»

M. L.