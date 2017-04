«Tout pour terminer la saison en force»

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Le club kabyle enchainera les matchs retard à partir de vendredi prochain face au CAB, avant d’affronter l’USMA et le MCO. Malgré le rythme infernal qui attend son équipe, le coach Rahmouni affirme que son club fera tout pour réaliser de bons résultats : «Certes on jouera plusieurs matchs en un laps de temps très court, toutefois on va gérer cette situation. On ne lésinera pas sur les efforts pour récolter le maximum de points et terminer la saison sur une bonne note», a déclaré Rahmouni.

«L’équipe s’est beaucoup améliorée»

Même si son équipe a quitté la compétition continentale, le coach kabyle se dit satisfait du rendement de ses poulains : «L’équipe s’améliore de match en match en produisant du beau jeu à chaque fois. Par exemple face au TP Mazembe, on a bien joué et on pouvait battre notre adversaire si on avait exploité les occasions qui se sont offertes à nous. C’est de bon augure pour les prochains rendez-vous», a-t-il estimé.

«On n’a pas à rougir de notre élimination»

«Même si nous avons perdu par deux buts à l’aller, nous avons cru en nos chances que nous avons défendues à fond lors de ce match retour. Nous nous sommes créé plusieurs occasions de marque, malheureusement nous n’avons pas pu les concrétiser. Les joueurs ont fait le maximum pour se qualifier, mais notre adversaire a pris son avance lors du match aller et c’était difficile de remonter deux buts face à une bonne équipe. Malgré cela, on n’a pas à rougir de cette élimination. Par ailleurs, cette coupe de la CAF nous a permis de découvrir les deux jeunes Guemroud et Tizi Bouali. Ce sont deux éléments pétris de qualités et ils seront l’avenir de la JSK», a ajouté le coach kabyle.

«Le but raté par Boulaouidet était le tournant du match»

Selon tous les présents au stade, Boulaouidet a raté une occasion en or pour ouvrir le score pour son équipe. Le coach Rahmouni affirme que cette occasion était le tournant du match : «Si Boulaouidet avait marqué à la 25’ en se trouvant seul face au gardien, le match aurait pris une autre tournure. C’était le tournant du match, malheureusement la chance n’a pas été de notre côté», estime Rahmouni.

«Je ne voulais pas prendre de risque avec Raiah et Mebarki»

Le coach Rahmouni n’a pas incorporé, avant-hier, les deux milieux de terrain Mebarki et Raiah, pourtant convoqués pour le match : «Je ne voulais pas prendre de risque avec Raiah et Mebarki qui reviennent de blessures. Je préfère que ces deux joueurs ratent un match que de rechuter. J’espère qu’ils seront opérationnels pour le match du championnat face au CAB», a conclu Rahmouni son intervention.

M. L.