Rebondir face au CAB, l’idéal !

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

La JS Kabylie reprendra le chemin des entraînements, ce soir au stade du 1er novembre, pour préparer le match du CAB de vendredi prochain à Batna, rentrant dans le cadre de la mise à jour de la 20e journée du championnat.

Éliminés de la coupe de la CAF avant-hier soir face au TP Mazembe, les Kabyles se focaliseront désormais sur le championnat pour assurer leur maintien en Ligue 1 Mobilis. Ils misent énormément sur un bon résultat face au CAB, ce qui augmentera leurs chances d’assurer le maintien parmi les clubs de l’élite. Les Canaris pouvaient atteindre la phase des poules de la coupe de la CAF s’ils avaient concrétisé leurs occasions créées lors de ce match retour face au représentant Congolais. Néanmoins, le coach Rahmouni reste confiant pour réaliser l’objectif principal de son équipe, à savoir le maintien. Ayant mentionné les lacunes de son équipe, notamment le comportement offensif qui reste le maillon faible, le coach kabyle fera tout pour que son équipe soit meilleure en championnat.

Tout pour récupérer les blessés

Sur un autre plan, le staff technique kabyle souhaite récupérer les joueurs blessés pour avoir tous ses atouts lors des prochains rendez-vous. Ayant préservé Raiah et Mebarki pour le match de vendredi, Rahmouni souhaite récupérer aussi Aiboud et Ferhani qui sont toujours aux soins. Selon une source proche du staff médical, Aiboud et Ferhani pourraient être prêts pour le match du CAB. Si leur présence se confirme, cela ne sera que bénéfique pour le club qui a besoin de tous ses éléments en prévision des prochaines rencontres, face respectivement au CAB, l’USMA et le MCO.

M. L.