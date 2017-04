Le MC El Eulma dans le viseur

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, les joueurs de la JSMB ont repris le chemin du travail dans l’après-midi d’avant-hier, dimanche, pour poursuivre les préparatifs du prochain match contre le MC El Eulma. Cette reprise fut marquée par les absences de Drifel et Mehdi Latrèche, alors que le jeune Fouad Ghanem, qui souffre au niveau du genou, s’est présenté en tenue de ville. Les Béjaouis, qui auront encore quatre jours devant eux pour peaufiner le travail déjà entamé durant cet arrêt forcé du championnat, n’ont désormais d’yeux que pour cette confrontation décisive face au Babya. En effet, ils misent énormément sur ce match, pour renouer avec le succès et rester en course pour l’accession. Relégués à la 4e position au classement général avec 40 points à leur actif, (à deux longueurs de l’US Biskra), les partenaires de Sofiane Kacem n’auront d’autre choix que de s’imposer ce samedi face à leur adversaire et attendre un éventuel faux-pas de l’US Biskra à Oran, devant l’ASMO, pour espérer remonter sur le podium. En d’autres termes, les gars de la Soummam, qui n’ont pas tellement convaincu lors des derniers matchs, notamment face au MC Saïda et l’ASO Chlef, sont déterminés à sortir le grand jeu dès ce samedi, en se montrant à la hauteur des espoirs des supporters du club. L’attente est tellement importante chez ces derniers qu’ils se préparent d’ores et déjà à envahir en force ce week-end le stade de l’UMA, pour soutenir leurs protégés. La balle se trouve désormais dans le camp de Rebouh et consorts pour leur offrir la victoire. Celle-là même qui ouvrirait grandes les portes de l’accession en ligue 1.

B Ouari.