«On jouera pour gagner»

Samedi prochain, les unionistes d’Amizour auront la délicate tâche de faire face au co-leader, le RCK. Ce duel, selon M. Laïd Milane, le président de section, ne sera pas facile à jouer pour les deux clubs. «Notre équipe a enregistré deux défaites de suite sans précédent. Nous sommes contraints d’engranger les trois points de la victoire afin de réapprendre à gagner, mais l’éthique sportive sera respectée. Notre objectif est de terminer le championnat à une place honorable. Nous jouerons à domicile, donc il n’est pas question de perdre ce match». M. Milane ajoutera : «Nos joueurs sont déterminés à mouiller leurs maillots pour déjouer toutes les spéculations lancées par des courtiers».

Les supporters se mobilisent

Contrairement aux deux autres groupes de la DNA, le championnat du groupe centre aura été très disputé. D'ailleurs, à quatre journées du dénouement, la situation est toujours confuse. La course à l'accession n'a pas encore livré tous ses secrets. Lors de la prochaine journée, le RCK risque de céder son fauteuil en cas de défaite à Amizour où il est attendu de pied ferme. Ce match revêt une grande importance pour les gars de la vallée qui ne veulent pas entendre parler d’une défaite. Les camarades de Kheraz nous ont confié, à la fin de la séance d’entraînement de dimanche, qu’ils sont décidés à remporter les trois points du match. Côté supporters, c’est aussi la grande mobilisation. Dans tous les quartiers, les fans des Rouge et Noir, l’on ne parle que de ce match face au Co-leader du groupe, le RCK. Le stade devrait faire le plein. Même les supporters de l’US Beni Douala comptent se déplacer en masse au stade Larbi Touati pour encourager leurs voisins. Selon les échos qui nous sont parvenus du coté de la cité El Bahia, des centaines de supporters du RCK se préparent aussi à envahir les tribunes du stade, pour donner de la voix à leur équipe dans ce match de la saison. Adel, un mordu du RCK, nous dira : «On est en train de se préparer pour venir en force et aider Hanifi et ses coéquipiers à réaliser notre rêve. Nous serons nombreux à venir à Amizour»

