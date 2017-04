Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Accosté au stade de l’UMA, Ferhat Malek, milieu de terrain du MOB, parle dans cet entretien de sa blessure et de la situation du club.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez joué lors du match amical contre les U21. Peut-on dire que votre blessure relève désormais du passé ?

Ferhat Malek : Je me sens mieux ces jours-ci. Le coach m’a fait confiance en m’incorporant pour jouer un peu de tempe. Chose qui m’a réjoui, car ça fait des mois maintenant que j’ai été écarté à cause de cette maudite blessure. Je n’ai pas encore récupéré toutes mes capacités, mais ça viendra avec le travail et l’assiduité. Je peux être prêt pour les prochains matchs. Si tout va bien, je serai prêt pour le mach du CAB.

Que pensez-vous de la situation actuelle du club ?

Le MOB est en train de vivre des moments très plus difficiles. Les résultats y font défaut, comme en témoigne cette dernière place qu’on n’arrive pas à quitter, en sus des problèmes de gestion avec la démission totale de la direction. Aucun dirigeant n’a daigné se déplacer au stade pour nous soutenir moralement. On se sent abandonnés par les dirigeants.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Au rythme où vont les choses, il s’annonce sombre. Si la direction veut du bien au club, c’est le moment de préparer la saison prochaine et de tracer une feuille de route, pour un retour rapide du club en ligue 1. Dans le sport, il y a une victoire et une défaite, il y a accession et rétrogradation. Il faut savoir accepter son sort et aller de l’avant pour corriger ses erreurs.

Un mot pour les supporters…

Les supporters des Crabes s’inquiètent pour leur club, car ils ont un amour indéfectible pour ses couleurs. Ils doivent rester derrière le MOB et le soutenir dans ces moments difficiles.

Entretien réalisé Par Z. H.