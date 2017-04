L’accession passe par Amizour

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Tous les regards seront tournés, samedi prochain, vers Amizour, où se déroulera la rencontre qui mettra aux prises l’USO Amizour et le RC Kouba, co-leaders du groupe de la division nationale amateur. Un match comptant pour la 28ème journée de ce championnat. Le RCK, qui occupe la première place et qui espère retrouver la Ligue 2 professionnelle, aura besoin de la totalité des points mis en jeu lors de ce périlleux déplacement. Tout autre résultat qu’une victoire ou un nul hypothéquerait ses chances du RCK pour l’accession. Il est utile de rappeler que la formation d’Amizour a tenu en échec le RCK lors de la phase-aller. Les Koubeens ne jurent donc que par une victoire qu’ils devront arracher à l’extérieur afin qu’ils puissent achever ce championnat en roue libre, à l’occasion des deux derniers matchs face au RC Boumerdès et au MB Rouissat, victimes expiatoires, puisque les deux rencontres sont déjà perçues comme une simple formalité. Mais un excès de confiance pourrait jouer un mauvais tour aux plus optimistes, sachant que le football n’a jamais été une science exacte et que tout peut arriver avant le coup de sifflet final de l’arbitre.

Samy H.