Une accession méritée

Pour son premier engagement en division Pré honneur (Ligue de football de Bouira), le RCH (Rapide Club de Haizer) accède directement en division honneur de la même ligue après une saison époustouflante et sans faute, avec des résultats à la hauteur des aspirations, de son large public. Il faut dire que le RCH a su comment résister à un sérieux concurrent, l’unique d’ailleurs dans ce groupe composé de sept équipes, à savoir l’ASC El Hachimia qui est revenue en compétition après plusieurs saisons d’absence. Le coude à coude entre les deux équipes a duré toute la saison, mais au final, ce sont les gars de Haizer qui ont eu le dernier mot en validant leur accession en division honneur de la wilaya de Bouira et avec panache et haut la main. Sur les 12 rencontres disputées, le RCH a réussi presque, un sans faute en ne s’inclinant qu’une seule fois, justement face à son rival, El Hachimia, (4 / 2) et a été tenu en échec une seule fois (1 / 1) par la même équipe. Le Rapid club de Haizer a remporté les dix autres matchs en aller et retour face à, successivement, l’Olympique de Raffour (3 /2 et (6 / 0), le WR Dirah (4 / 0) et (2 / 1), le CR Bouderbala (2 / 0) et (6 / 2), le Affak Bordj Okhris (4 / 0) et (1 / 0), et finalement face au W Ath Vouali (5 / 1) et (2 / 1). Sur le plan offensif l’équipe de Haizer a terminé meilleure attaque avec 38 buts inscrits, alors que sur le plan défensif, l’équipe a encaissé 12 buts, derrière la meilleure défense, celle de l’ASC El Hachimia avec 10 buts encaissés contre 33 buts inscrits. Toutefois, le club d’El Hachimia n’a perdu aucun match (neuf victoires et trois matchs nuls). Une accession amplement méritée, pour le Rapid Club Haizer qui donne de la joie à ses supporters dès sa première saison en division honneur de la wilaya de Bouira. Les responsables de ce club songent d’ores et déjà à la prochaine saison sportive, où ils visent une autre montée, cette fois en régionale deux.

M’hena A