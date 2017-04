L'association des anciens joueurs voit le jour

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

L'association des anciens joueurs du doyen des clubs de la Kabylie, en l’occurrence le SS Sidi Aïch, qui évolue en division honneur de la ligue de Bejaïa, vient de voir le jour, après une assemblée constitutive qui s’est déroulée, samedi dernier dans l’après-midi, à la salle de délibérations de l’APC de Sidi-Aïch. A noter que ceci s’est concrétisé grâce à Aït Yekhlef Bachir, à l’origine de cette l'initiative, et le concours d'un groupe de dix-sept anciens Diables rouges, dont Chabane Hamai, Mehadi Aballache, Nabil Mazri,... Selon ses membres, cette l’AAJ/SSSA aura principalement pour objectif de sensibiliser les anciens joueurs sur l’importance de cette structure, d’apporter l’aide aux anciens joueurs démunis, de défendre les intérêts du club auprès des organismes étatique, d’organiser des jubilés, et d’apporter l’aide nécessaire au club. Ce conclave à débouché sur l’élection d’un bureau, à sa tête Bachir Aït Yekhlef, qui sera secondé par Nacer Cherfi comme 1er vice président. Mehadi Abderrahmane a été désigné 2e vice-président, Rabah Oudjani trésorier général et Allaoua Ferguene secrétaire général de l’AAJ/SSSA.

Samy H.