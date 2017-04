Qui accompagnera Aïn Bessam ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Si dans le haut du tableau, l’USM Draâ Ben Khedda est presque assurée de jouer l’an prochain en Régionale 1, avec un écart de 10 points sur ses poursuivants, ce n’est pas le cas dans le bas du tableau, où tout est encore flou. En effet, à quatre journées de la fin du championnat, le CRB Issers (12e), l’OS El Kseur (13e), le MC Bouira (14e) et l’Olympique d’Akbou (15e) sont en danger et doivent bien négocier les 4 derniers matchs de la saison, pour rester en Régionale deux. Le CRB Issers rendra visite à l’USM Béjaïa et à l’O Akbou, puis accueillera l’ES Timezrit et le leader, l’USM Draâ Ben Khedda. Les hommes de maître Khatri quant à eux auront au menu : le leader, l’USM Draâ Ben Khedda, et le CRB Kherrata, hors de leurs bases, puis ils recevront, chez eux, les voisins de l’USM Béjaïa et ceux de l’Olympique d’Akbou. Le club cher à Ali Tellal aura affaire, à domicile, à l’ERB Ouled Moussa et G. Bejaia, puis se déplacera à Maillot et à Draâ El-Mizan. Enfin, le plus menacé de tous, l’Olympique d’Akbou, recevra Bir Ghbalou et la formation des Issers, puis se déplacera à Kherrata et chez l’OS El Kseur. Il va donc sans dire que ce dernier virage sera extrêmement difficile pour les quatre équipes menacées par le spectre de la relégation et bien malin celui qui pourra affirmer l’identité de la deuxième formation qui accompagnera le HC Ain Bessam au palier inférieur.

Samy H.