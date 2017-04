Bonne opération de la JS Boukhalfa

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La 27e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par le nul du leader, l’OS Moulediouane, à Boghni devant le DCB local.

Un faux pas qui fait les affaires du dauphin, la JS Boukhalfa, qui a réduit son écart à un seul point du chef de file, suite à sa victoire chez l’Etoile de Draâ El-Mizan. Mais en dépit de leur faux pas, les Oiseaux de Moulediouane semblent avoir leur destin en main, puisqu’ils recevront deux fois, successivement la JSC Ouacifs et l’O Tizi Gheniff. Deux rencontres qu’il faudra bien évidemment gagner pour s’assurer l’accession en Régionale 2. Toutefois, comme toujours en football, tout reste possible. Toujours dans le haut du tableau, la JSC Ouacifs, en troisième position, a battu par la plus petite des marges l’O Tizi Gheniff. De son côté, l’US Azazga s’est imposée devant le FC Tadmaït sur le score de 3 à 1, tandis que l’ES Tigzirt a pris le dessus sur le KC Taguemount Azouz sur le score sans appel de 3 à 0. Dans le bas du tableau, le CRB Mekla a récolté les trois points devant le CA Fréha, ce qui lui permet de respirer un peu. Pour sa part, la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun, a engrangé sa seconde victoire depuis le début de la saison en surclassant son invité du jour l’AC Yakouren sur le score de deux buts à un, mais sans aucune incidence sur son classement avec cette place de relégable en division pré honneur. Pour rappel l’OC Azazga a déclaré forfait général au début de la phase retour.

S. K.