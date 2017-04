Une autre saison ratée pour l’ES Azeffoun

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

La formation de l’ES Azeffoun qui affiche chaque début de saison l’objectif d’accéder en inter-régions, se retrouve à nouveau écartée de la course au sacre final.

Après 26 journées disputées, les poulains de Karim Kaced et Ramdane Ait Ramdane pointent à la 8e place avec 37 points dans leur compte. Le week-end passé, les coéquipiers de Bachir Baour sont revenus bredouilles à la maison en s’inclinant sur le score de 3 à 2 face à l’IR Bir Mourad Rais. Les Marins sont passés à côté de leur sujet en ratant plusieurs matchs à domicile, avec quatre défaites sur les onze concédées depuis l’entame de la saison, ainsi qu’un match nul sur les quatre réalisés, dont trois à l’extérieur. Les gars d’Azeffoun ont arraché onze victoires depuis le début du championnat, dont trois en dehors de leurs bases et huit à domicile. L’attaque de l’ES Azeffoun a inscrit 28 buts contre 27 encaissés par la défense. Un parcours mi-figue mi-raisin pour les Ivahriyen, qui sont appelés à finir cette saison sportive 2016-2017 sur une bonne note et avec un meilleur classement possible, sachant qu’ils ne sont pas loin du 7e l’E Sour El Ghozlane qui totalise 39 points, et le 6e l’EC Oued Smar qui a à son actif 42 unités. La balle est, donc, dans le camp des joueurs qui doivent faire de leur mieux pour améliorer la position de l’ES Azeffoun en cette fin de saison. La direction du club songe d’ores et déjà à la prochaine saison, où elle vise à nouveau l’accession en inter-régions. Espérons seulement qu’elle a bien retenu la leçon des saisons précédentes et de bien préparer ce challenge pour réussir le bon coup et donner de la joie aux supporters qui attendent depuis des années une autre accession de leur club favori. Une mission qui reste largement à la portée des Ivahriyen, qui peuvent s’illustrer, en renouant avec l’accession dès le prochain exercice footballistique, mais ils doivent aborder leurs matchs comme il se doit, en misant sur des victoires pour se frayer une place au soleil, dès l’année prochaine et redonner la joie, à leurs supporters, qui sont vraiment impatient, de les reveoir au sommet à nouveau. Les dirigeants ne manquent pas d’encouragements et de soutien, mais les joueurs et le staff technique, doivent eux aussi, être à la hauteur, pour permettre à l’ES Azeffoun, de refaire surface et d’aller encore de l’avant. La population d’Azeffoun est impatiente de revoir les Marins, retrouver leurs sensations, en championnat de la régionale une, en ratissant large, tout ce qui se présente sur leur passage.

Massi Boufatis