L’association culturelle Tagmat u’ngah du village Angah à Maâtkas, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a entamé depuis vendredi dernier une série d’activités sportives rentrant dans le cadre de la célébration du 20 avril 2017. En effet, après avoir entamé l’extension d’un stade au village avec les propres moyens des villageois et la généreuse contribution d’un habitant qui a mis à leur disposition un engin de travaux publics, les très actifs membres de l’association organisent un tournoi de foot au stade de Tighilt Tazgouaght. Un terrain qui nécessite encore des ménagements. La première phase du tournoi a commencé vendredi après-midi avec l’entrée en lice de 4 équipes. Le premier match prévu a opposé l’équipe Tilleli à celle d’Ithran qui a encaissé une défaite de 3 à 2, alors que la deuxième rencontre entre Assirem et Tagmat s’est terminée sur le score de 5 à 4 en faveur de Tagmat qui assure donc sa place en finale face à l’équipe Ithrane. Selon les organisateurs, ce tournoi de foot au profit des enfants du village Angah est une manière d’encourager les enfants et les inciter à investir dans la pratique du sport, en plus des autres activités éducatives que l’association propose. Les bambins de la région, vont donc, se concurrencer, pour s’offrir le trophée du 20 Avril et marquer cet évènement comme il se doit, en épatant les présents, par de belles facettes de jeu, de la balle ronde. Les organisateurs qui n’ont rien laissé au hasard, comptent faire de leur mieux, pour que ce tournoi de football destiné, aux enfants de la région, soit une totale réussite. C’est là, d’ailleurs le souhait de tous les amoureux de la balle ronde dans la région de Maâtkas et particulièrement, ceux du village Angah, qui vont découvrir certainement des talents qui seront promis à un avenir radieux dans le monde du football.

