Plus de 1000 participants attendus

La ligue sportive communale de proximité de Béjaïa organise la 14e édition du semi-marathon national du Printemps berbère, vendredi 21 avril 2017 à partir de 9h. Selon le président de la ligue de proximité, M. Azzi Lyazid, la participation est ouverte aux garçons et filles âgés de 18 ans et plus. Selon notre interlocuteur, plus de 1 000 participants sont attendus à ce semi-marathon qui aura lieu en ville avec un parcours de 14 kms. Le départ aura lieu au niveau du siège de l’APC de Béjaïa sise à la rue de la Liberté et l’arrivée est prévue au parking de la wilaya. Il y a lieu de rappeler, enfin, que les inscriptions pour les intéressés (es) se font au niveau du siège de la Ligue, situé au stade scolaire et que celles-ci s’achèveront la veille, soit jeudi. Les catégories d’âges sont reparties comme suit : 18 - 29 ans, 30 - 40 ans, 41 - 50 ans, 51 et plus.

Samy H.