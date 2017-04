Les frères Touat se distinguent

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Chez les Touat, le vo-vietnam se pratique en famille. Après le père, dirigeant actuellement à la ligue de vo-vietnam de la wilaya de Tizi-Ouzou, vient le tour des deux jumeaux qui se sont distingués de fort belle manière lors des derniers championnats d’Algérie qui se sont déroulés à Aïn El Hammam les 31 mars et 1er avril derniers. Âgés de 20 ans, Ahcène et Hocine se sont imposés en technique, dans la catégorie juniors -63 kilos, en remportant la première place, chacun dans sa catégorie. Ce n'est pas fini puisque le jeune Hocine a également dominé sa catégorie en combat ce qui lui a valu une deuxième médaille d'or. Ce n’est pas une surprise puisque, comme nous l’affirme un de leurs dirigeants, «ils n'ont fait que perpétuer la tradition car ils sont indétrônables dans leurs catégories depuis des années déjà.» Quant à Ahcène, il a échoué de justesse au troisième tour. Pour être au complet, la famille a présenté également le cousin Mouloud qui a participé en catégorie des -67 kilos, mais n’a pu terminer la compétition suite à une blessure. Notons que les jumeaux, sous la houlette du professeur Ramdane Mohand Chérif, ont été champions de wilaya depuis la catégorie benjamins avant d’obtenir le championnat d’Algérie minimes dans la même catégorie à Oued Souf en 2010. La famille sportive Touat, est sur la bonne voie et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut aller encore de l’avant, en s’offrant d’autres consécrations dans ce style de combat.

A.O.T.