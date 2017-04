Boussaâda attaque le volet tactique

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Le MOB poursuit sa préparation pour le match du MCA, programmé mardi prochain au stade de Bologhine.

Boussaâda, qui vise un résultat probant lors de ce match, dispose de la totalité des joueurs, sachant que Messaadia intègrera le groupe aujourd’hui. Le premier responsable du volet technique axe son travail lors des entraînements sur le volet tactique, en choisissant les joueurs qui pourraient contrecarrer les Algérois qui ont un bon moral ses jours-ci après leur qualification en coupe de la CAF. Sur un autre volet et afin de préparer la saison prochaine et donner l’occasion de jouer aux jeunes du club, Boussaâda a intégré au groupe trois jeunes de la catégorie U21 et 3 autres de la catégorie U20. Des jeunes pétris de qualités techniques d’après le coach : «Je les ai vus à l’œuvre. Ils ont des qualités indéniables qu’ils peuvent mettre au service du club. L’on a donc naturellement pensé à les intégrer au groupe avec les seniors pour les mettre dans le bain’’, a-t-il déclaré. Un match important attend le MOB, même si ses chances de se maintenir en ligue 1 mobilis sont infimes. Mais cela ne va pas empêcher les poulains de Boussaâda de chercher un bon résultat au stade «Omar Hamadi» de Bologhine mardi prochain. Ce sera difficile face au doyen des clubs algériens qui respire la grande forme ces derniers temps, comme en témoigne sa brillante qualification à la phase des poules, acquise haut la main face aux Tanzaniens des Young Africains sur le score de 4 à 0. Les Mobistes auront, donc, une tâche difficile, mais le staff technique, à sa tête Boussaâda, compte tout faire pour réaliser le meilleur résultat possible lors de ce match de la mise à jour, prévu mardi prochain.

Hassissen va mieux et Meziani a quitté l’hôpital

Concernant l’état de santé du président Farid Hassissen, qui a s’est fait opérer samedi dernier (vésicule), l’on apprendra qu’il se porte bien et qu’il quittera l’hôpital demain jeudi. Pour ce qui est de président de l’association des supporters, Mehdi Meziani, hospitalisé en urgence samedi passé, il a quitté l’hôpital lundi dernier. Les médecins lui ont conseillé de se reposer pendant quelques jours.

Z. H.