Le groupe au complet

L’attaquant de la JSM Béjaïa, Bilal Bensaha, qui souffrait d’une blessure au genou contractée lors du match de la 24e journée contre le CABBA, a réintégré, enfin, le group hier, mardi, à l’occasion de la séance matinale. Par conséquent, Bensaha qui était soumis aux soins sous le commandement du staff médical du club depuis près d’un mois, ne pourra pas prendre part à la rencontre de samedi face au Babya. Il sera certainement ménagé par le coach Ifticène qui ne va pas prendre de risques. Toutefois, il pourra, si tout se déroule comme prévu, jouer les deux derniers matchs de la saison contre le Paradou AC et l’USM Blida. Par ailleurs, les camarades du capitaine Abdelmalek Merbah qui s’exercent dans une ambiance bon enfant, auront encore droit à deux autres séances de travail que le staff technique a programmé pour aujourd’hui et demain, à l’heure du match (16h, ndlr). Ceci avant la mise au vert à l’hôtel Providentia, sis à proximité du stade de l’UMA, à quelques 48 heures du rendez-vous face au MCEE, ô combien décisif. Un match que les Béjaouis ne devront en aucun cas rater, s’ils veulent vraiment gardent leurs chances intactes pour l’accession en ligue une mobilis. La bataille sera rude, surtout que des équipes comme l’USM Blida et l’US Biskra sont bien parties pour valider les deux derniers tickets après l’accession du Paradou AC. Mais tant que le championnat n’est pas terminé, l’espoir est toujours permis et la JSMB est déterminée à retrouver l’élite dès cette saison.

Entrée gratuite pour JSMB - MCEE

La direction de la JSM Béjaïa a pris la louable initiative de permettre un accès gratuit aux gradins pour les supporters du club désirant se rendre au stade, samedi prochain, pour soutenir leur équipe favorite à l’occasion du match JSMB - MCEE comptant pour la 28e journée du championnat de ligue 2. Toutefois, l’accès à la tribune officielle sera conditionné par la présentation de la carte d’abonnement ou encore d’une invitation. Les supporters de la JSMB comptent envahir les gradins du stade de l’unité maghrébine ce week-end, pour encourager leurs favoris et les pousser à se transcender, pour arracher les points qui seront mis en jeu, face au MC El Eulma, un adversaire qui lutte pour sa survie en ligue deux mobilis. Ce ne sera pas facile, mais avec la présence du large public béjaoui, la JSMB saura certainement comment se transcender et se surpasser pour rafler la mise et rester dans la course, à l’accession en ligue une mobilis.

B Ouari.