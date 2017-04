Alcaraz face à la presse aujourd’hui

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Le nouveau sélectionneur des Verts, l’Espagnol Lucas Alcaraz, était attendu hier à 19h15 à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Viré de son poste pour mauvais résultats, l’ex-coach de Grenade est engagé, quelques jours après, par le président de la FAF Kheireddine Zetchi à la barre technique de la sélection nationale en remplacement du Belge Georges Leekens. Il devait être accompagné par ses deux adjoints Jesus Canadas et Miguel Angel Campos, respectivement adjoint et préparateur physique. Il animera un point de presse aujourd’hui à 11h, au centre technique national de Sidi Moussa. D’après le site de la FAF, Alcaraz ne ferait aucune déclaration à son arrivée à Alger et il répondra aux questions des journalistes ce matin, à l’amphi théâtre Omar Kezzal.

A. M.