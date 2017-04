Rahmouni motive ses joueurs

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Les Canaris ont entamé, hier, la préparation du match face au CAB qui se jouera après-demain au stade Sefouhi de Batna.

Une rencontre qui entre dans le cadre de la mise à jour de la 20ème journée du championnat. Avant le début de la séance d’entraînement, dans la matinée, le coach Rahmouni s’est réuni avec les joueurs pendant quelques minutes. Il leur a demandé d’oublier le match face au TP Mazembe et de se concentrer sur celui de vendredi : «Vous avez fait ce qu’il fallait, mais malheureusement la chance ne nous a pas souri. Restez solidaires et concentrez-vous sur le match de vendredi face au CAB car il est d’une très grande importance pour nous. Nous devons le préparer convenablement et revenir de Batna avec un résultat positif», leur a-t-il dit. Les coéquipiers de Rial semblent avoir bien compris le message de leur coach. Ils se sont donnés à fond aux entraînements. Côté effectif, tous les éléments étaient présents. Cependant, les deux milieux de terrain Aiboud et Mebarki se sont contentés de travailler avec le kiné Guillou. Leur état s’est nettement amélioré et tout porte à croire qu’ils seront aptes pour le match face au CA Batna. Le retour de Raiah, Ferhani, Mebarki et Aiboud a soulagé le staff technique kabyle, puisqu’il aura toutes ses cartes en main lors du rendez-vous décisif de vendredi.

Départ demain pour Batna

Les Canaris rallieront la ville de Batna, demain jeudi, en prévision du match d’après-demain. Les Kabyles s’entraîneront encore aujourd’hui au stade du 1er novembre. Le staff technique préparera son schéma tactique et fera tout pour réussir un résultat probant lors de cette rencontre très importante pour la suite du parcours. Une belle opération face au CAB, qui lutte lui aussi pour assurer son maintien, permettra aux Kabyles de quitter la place de relégables et de préparer le match de l’USMA avec un bon moral.

