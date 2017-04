«Le maintien passe par un bon résultat face au CAB»

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Le défenseur Khelili parle dans cet entretien de l’élimination de son équipe de la CAF, de son rendement au cours de la rencontre face au TP Mazembe et du match de vendredi face au CAB.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur l’élimination de votre équipe de la CAF ?

Sofiane Khelili : Nous sommes bien sûr très déçus, car nous voulions atteindre au moins la phase des poules. Nous avons tout fait pour marquer des buts, mais la chance nous a tourné le dos. Nous demandons pardon à nos supporters à qui nous aurions voulu dédier la qualification. Mais à présent, nous devons nous focaliser sur les matchs du championnat afin de sauver l’équipe de la relégation.

Cette élimination n’aura-t-elle pas un impact négatif sur le moral du groupe ?

Certes, l’élimination est amère, mais elle n’aura aucun effet sur notre moral. J’estime que nous avons fait un bon match et que nous aurions pu gagner cette partie si ce n’était le manque de chance. Assurer le maintien est à présent notre principal objectif et nous ferons le maximum pour l’atteindre.

Et comment jugez-vous votre rendement personnel durant cette rencontre ?

J’ai donné le meilleur de moi même et j’estime que j’ai accompli ma tâche convenablement. Il est vrai que sur le plan physique j’accuse un peu de retard, vu que je n’ai pas joué depuis longtemps à cause d’une blessure, cependant avec l’enchaînement des matchs je serai de mieux en mieux. Je ne lésinerai pas sur les efforts pour servir mon équipe à chaque fois et l’aider à réussir de bons résultats inchallah.

Vous affronterez le CAB vendredi. Comment voyez-vous ce match ?

Ce match est très important pour nous pour la suite du parcours. Nous affronterons le CAB avec la ferme intention de gagner afin d’augmenter nos chances d’assurer notre maintien. Notre mission ne sera pas facile, mais nous ferons tout pour améliorer notre position au classement général.

Le CAB, l’USMA et le MCO en une semaine. Qu’en pensez-vous ?

La programmation est ainsi faite et nous gérerons au mieux cette situation. Le staff technique a des solutions et fera tourner l’effectif lors des différentes rencontres. On jouera match par match en récoltant le maximum de points. Nous essaierons de terminer la saison en beauté.

Qu’avez-vous à dire à vos supporters ?

Nous comprenons parfaitement ce qu’ils ressentent. Encore une fois, nous leur demandons de ne pas trop nous en vouloir et de continuer à nous soutenir durant tous les matchs qui restent pour le championnat. Nous leur promettons de mieux faire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi