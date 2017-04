La crise s’éternise !

Par DDK | Il ya 34 minutes | 72 lecture(s)

Le président du MOB, Farid Hassissene, qui est encore hospitalisé après avoir subi une opération chirurgicale, n’a pas convoqué l’AG des actionnaires qui devrait avoir lieu hier (mercredi). Une situation qui complique davantage les affaires du MOB. L’on apprendra que certains actionnaires penseraient à céder leurs actions au profit du CSA, alors que d’autres songeraient à la dissolution pure et simple de la SSPA/MOB. Néanmoins, dans les deux cas, l’opération ne pourra se faire qu’après épuration des dettes, au prorata des actions détenues par chaque actionnaire. Les dettes du club, qui avoisinent les 20 milliards, risquent de compromettra l’avenir des Vert et noir, sachant que la préparation pour la saison prochaine doit débuter maintenant. Les supporters, de leur côté, veulent inciter les actionnaires à se réunir, pour trouver des solutions à cette crise qui s’éternise.

à fond pour préparer le MCA

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation pour le match du MCA, prévu mardi prochain à Alger. Le coach Boussaada fait de son mieux pour trouver des solutions suite à la démotivation qui a caractérisé le groupe depuis quelques semaines. Certes, lors des entraînements tout se déroule normalement, mais les joueurs sont affectés moralement et ne peuvent pas se concentrer, comme l’a avoué Boussaada : ‘’Lors du dernier match amical contre les U21, j’ai pu constater que les joueurs avaient la tête ailleurs. Ils n’arrivaient plus à se concentrer sur le match, même s’ils travaillent aux entraînements. C’est très difficile de se concentrer quand on est affecté moralement pour des raisons que tout le monde connaît.’’

