Les dirigeants rassurés

Par DDK | Il ya 34 minutes | 64 lecture(s)

En visite de travail avant-hier dans la wilaya de Béjaïa, le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a rencontré les dirigeants de la JSM Béjaïa, à leur tête le président du CSA, Zahir Guellati, et le directeur de la SSPA, Brahim Zafour. Ces derniers, qui ont exprimé les préoccupations du club phare de la Soummam, notamment sur le plan financier, ont été rassurés par les propos du premier responsable dusecteur qui leur a déclaré en substance : «Je vous félicite pour les efforts que vous fournissez pour que la JSMB puisse retrouver l’élite. De mon côté, je m’engage à œuvrer pour la levée de tous les obstacles que rencontrerait le club sur son chemin.» Profitant encore une fois de sa présence avec les responsables du club, le premier magistrat de la wilaya, Mohamed Hattab, qui s’est toujours montré disposé à aider le club depuis son arrivée à Béjaïa, a exigé des Béjaouis la victoire ce samedi face au MCEE, pour accroître leurs chances d’accession en ligue 1 Mobilis. Pour rappel, M. Hattab, qui avait rendu visite aux joueurs de la JSMB la veille du match perdu contre le CRBAF, et comme pour les motiver davantage pour aller chercher la victoire à Ain Fakroun, s’était engagé à doubler la prime de vingt cinq millions de centimes qu’avait promise la direction du club aux joueurs.

B Ouari.