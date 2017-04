En quête d’un sursaut

Par DDK | Il ya 34 minutes | 66 lecture(s)

Le CAB recevra la JSK demain à 16h au stade Sefouhi, pour le compte de la mise à jour de la 20ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Ce match sera d’une extrême importance pour les deux équipes occupant, toutes les deux, la 14ème place avec 22 points. La JS Kabylie, malgré son élimination en coupe de la CAF, compte tout faire pour assurer son maintien en championnat. «L’élimination en coupe de la CAF n’aura pas d’effets négatifs sur le groupe. À présent, on se focalisera sur les matchs du championnat et on fera tout pour assurer notre maintien. Pour le match face au CAB, il sera difficile face à un adversaire qui lutte aussi pour le maintien, mais on visera un résultat positif afin d’améliorer notre classement», a déclaré le coach Rahmouni. Côté effectif et avec le retour de Raiah et Ferhani, le staff technique aura plusieurs choix pour composer son onze entrant, en prévision de ce match face au CAB. Par ailleurs, le club ralliera la ville d’Aïn Mlila ce matin. Une séance d’entraînement est prévue sur les lieux dans l’après-midi, pour que les joueurs récupèrent du long voyage. Toutes les conditions sont offertes en prévision de cette rencontre très importante. Les équipiers du capitaine Rial comptent relever le défi pour revenir au moins avec un point ou récolter carrément le gain du match.

Benabou, Aiboud, Medjkane et Mebarki non convoqués

Par ailleurs, le coach Rahmouni a annoncé, hier, la liste des 18 joueurs concernés par le match de demain et les Banabou, Aiboud, Mabarki et Medjekane ne font pas partie du choix de leur entraîneur.

