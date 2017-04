Le RCK n’a rien à espérer

Par DDK | Il ya 35 minutes | 71 lecture(s)

Le capitaine Nacim Kheraz estime que lui et ses coéquipiers sont prêts pour la bataille face au leader, le RC Kouba, et que la victoire ne doit pas leur échapper.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez perdu toutes vos chances d’accession...

Nacim Kheraz : Effectivement, nous ne sommes plus en course pour la montée. Nous avons tout tenté, mais malheureusement les moyens nous ont fait défaut. Il ne faut pas s’attendre au miracle. C’est dommage, car une équipe de la trempe de l’USOA méritait mieux cette saison.

Comment allez-vous aborder vos prochaines rencontres de championnat ?

C’est clair, nous allons jouer le jeu à fond jusqu’à l’ultime journée de championnat, même si nous avons perdu toutes nos chances pour accéder en D2.

Comment est l’ambiance au sein du groupe ?

Malgré nos deux dernières défaites, l’ambiance est détendue au sein de notre équipe. La preuve est que tous les joueurs se présentent régulièrement aux séances d’entraînement et ont à cœur de terminer le championnat en force.

Un match difficile vous attend ce samedi face au RCK,n’est-ce pas?

Le RCK est une bonne équipe qui viendra pour décrocher un bon résultat, mais de notre côté, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Seuls les trois points comptent pour nous. Nous avons bien préparé ce match et nous devons impérativement le gagner.

Surtout que ce match a fait couler beaucoup d’encre et de salive…

Justement, on s’est donné le mot mes camarades et moi pour faire taire les mauvaises langues. On jetera toutes nos forces dans cette rencontre pour que les points de la victoire restent chez nous. On va jouer le jeu pour démontrer que notre équipe est vraiment un prétendant au titre sans les jeux de coulisses que nous avons subis tout au long de la saison. À l’USOA, on ne vend pas et on n’achète pas les matchs.

Sinon, le match en lui-même, comment se présente-t-ilpour vous ?

Nous, on jouera sur notre terrain et devant nos supporters. On sera appelés à faire le jeu, mais aussi à garder les points de cette rencontre à domicile. Les Koubéens viendront avec la ferme intention de réaliser un bon résultat et de ne pas compromettre leurs chances pour l’accession.

Certains qualifient ce match face au RCK du match de la saison. Est-ce, aussi, votre avis ?

Tout ce qui nous préoccupe, c’est la victoire. D’ailleurs, je peux vous dire que le RCK n’a rien à espérer à Amizour. On respecte beaucoup les Koubéens, mais on doit impérativement gagner.

On vous laisse le soin de conclure…

Je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos supporters, ils doivent venir en force pour nous soutenir, car on compte vraiment sur leur apport. On leur offrira une belle victoire Incha-Allah.

Entretien réalisé par Samy H.