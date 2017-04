L’US Béni Douala à l’écoute d’Amizour

Par DDK | Il ya 34 minutes | 54 lecture(s)

L’US Béni Douala accueillera, demain après-midi, son homologue du CR Béni Thour, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Les Ath Douala, qui restent en course pour l’accession en ligue deux mobilis, tenteront d’arracher la victoire tout en tendant l’oreille au stade d’Amizour, où le RC Kouba rendra visite à l’US Oued Amizour. Un match qui s’annonce difficile pour les poulains de Youcef Bouzidi qui risquent de laisser des plumes. C’est là, d’ailleurs le souhait le plus cher des poulains de Sofiane Nechma, pour s’emparer seuls des commandes et de faire un grand pas vers l’accession. Mais il faut tout d’abord négocier à bon escient cette rencontre face à Beni Thour en engrangeant les trois points qui seront mis en jeu. Les camarades de Kamel Hadj Kaci doivent rester concentrés sur leur sujet, en s’offrant la victoire, pour garder leurs chances intactes pour une autre accession au palier supérieur. De son côté, l’US Oued Amizour ne compte pas céder le moindre point au leader, le RC Kouba, et jouera ses chances à fond, pour s’imposer et faire chuter cet adversaire. Le Koubéens auront la tâche délicate au stade d’Amizour où les Amizourois les attendent de pied ferme et ne jurent que par la victoire et rien d’autre. En effet, l’US Oued Amizour, qui comptera sur son public qui se déplacera, est plus que jamais déterminée à «respecter l’éthique sportive et à jouer le jeu, pour que personne ne trouve à redire ou à a crier au scandale ou à la combine», déclarent les joueurs. La bataille sera rude entre le RC Kouba et l’US Béni Douala. Cette dernière, qui évoluera à domicile, a les faveurs des pronostics de réaliser l’accession.

Massi Boufatis