Souk El-Tenine fin prête

Le championnat national interclubs est programmé pour les 21 et 22 avril en cours au stade d’athlétisme de Souk El-Tenine, une ville côtière distante de 35 km de la ville de Béjaïa. L’édition 2017 baptisée au nom du regretté «Moulay Bachir» se déroulera sur deux journées de compétitions, vendredi et samedi et verra la participation des meilleurs clubs au niveau national chez les filles et garçons. Toutes les conditions sont réunies par la ligue de wilaya de Bejaia d’athlétisme pour réussir cet évènement. La dite ligue a déjà prouvé ses capacités et son expérience dans ce genre d’évènements dont elle a toujours réussi de façon remarquable l’organisation.

H. Z.